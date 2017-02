Werbemittel für Immobilienmakler – 5 kreative Ideen vorgestellt

Immobilienmakler gibt es wie Sand am Meer. Wer sich von der Konkurrenz abheben will, sollte in gut durchdachte Werbemittel investieren. Diese bleiben beim Kunden im Gedächtnis und sorgen für positive Resonanz.

Ob zur Hilfe beim Kauf oder zur Unterstützung beim Verkauf – der Immobilienmakler ist derzeit so gefragt wie nie. Der Markt boomt. Und genau in solchen Zeiten ist es wichtig, dass man die Kunden nicht nur mit guter Arbeit überzeugt, sondern mit einem Extra-Bonus dazu bringt, dass sie positiv über einen reden. Am besten eignen sich dafür kleine Werbegeschenke. Hierauf können Sie sich mit Ihrem Slogan verewigen und sorgen so damit, dass Sie durch die regelmäßige Nutzung beim Kunden in Erinnerung bleiben. Sie sehen, Werbegeschenke sind also nicht nur zur Neukundengewinnung optimal, sondern auch um eine Kundenbindung herzustellen.

Um beim Kunden zu punkten, müssen Sie sich bei der Wahl der Werbemittel aber ein bisschen ins Zeug legen. Um Eindruck zu hinterlassen, müssen Sie sich nicht nur von der Masse abheben, sondern sollten auch auf die Qualität und den praktischen Nutzen des Werbemittels achten. Denn mal ganz ehrlich, wer möchte schon einen Staubfänger geschenkt bekommen? Vermutlich niemand. Wir haben Ihnen hier einmal eine kleine Auswahl zusammen gestellt, die sich unserer Meinung nach optimal für einen Immobilienmakler eignet. Wichtig ist, dass Sie sich im Vorfeld darüber Gedanken machen, welche Zielgruppe Sie direkt ansprechen und welche Botschaft Sie vermitteln möchten. Sehr hilfreich dazu finde ich z.B. den Fahrplan zur Werbemittelauswahl, den ich auf www.schneider.de gefunden habe.

5 praktische Werbemittel für Immobilienmakler

✛ Maßband



Was passt besser zu einem Immobilienmakler als ein Maßband? Ihre Kunden können damit direkt beim ersten Treffen die Wände der zukünftigen Wohnung oder des Hauses ausmessen.

Damit das Maßband aber nicht in der Ecke liegt, weil es ständig zu kurz ist, sollten Sie schon eine Mindestlänge von 3 Metern wählen. Farblich können Sie das Maßband an Ihr Firmenlogo anpassen oder aber Sie wählen einen neutralen Farbton, denn mit einem pinken Maßband sorgen Sie in der Frauenwelt zwar für Begeisterung, aber in der Männerwelt hingegen eher für Ablehnung.

Der Vorteil bei Maßbändern ist, dass sie eine relativ große Freifläche bieten, um das Logo oder einen Slogan darauf zu präsentieren. So schaffen Sie sich einen besonderen Erinnerungswert.

✛ Haus-Schlüsselanhänger



Wenn der Traum vom Haus oder der ersten eigenen Wohnung durch Sie endlich in Erfüllung gegangen ist, dann können Sie nicht nur stolz sein, sondern Ihrem Kunden auch noch ein kleines Präsent mit auf den Weg geben.

Als Haus- und Wohnungsbesitzer hat man eines dann jeden Tag in Gebrauch. Die Rede ist natürlich vom Haustürschlüssel. Und wenn dieser dann mit einem besonderen Anhänger geschmückt ist, ist die Freude beim Herausholen natürlich noch um einiges größer. Und Sie als Immobilienmakler profitieren davon natürlich ebenso. Sie können nicht nur das positive Feedback kassieren, sondern lenken auch fremde Blicke auf den Schlüsselanhänger, denn in der Wohnung liegt der Schlüssel doch meist für jeden sichtbar auf einem Sideboard oder hängt an einem Schlüsselbrett. Die beste Werbung für Sie, wenn Sie auf dem Anhänger Ihren Namen oder den Slogan platzieren.

✛ USB-Stick für die Baupläne



Obwohl heutzutage schon viel digital verschickt und empfangen werden kann, setzen viele Unternehmen noch immer auf Druckerzeugnisse. Das kostet nicht nur unheimlich viel Geld, sondern ist dazu auch noch lästig. Denn wer heftet schon gern ständig Schriftstücke weg? Gerade Häuslebauer und Neu-Eigentümer haben die ersten Monate mit erhöhtem Schriftverkehr zu tun. Um ihnen die Arbeit ein wenig zu erleichtern und den Papierkram zu minimieren, können Sie doch auch alle Informationen, Baupläne und Abschlüsse auf einen USB-Stick ziehen. Aber nicht irgendeinen, sondern in Form eines Schlüssels, schließlich soll das Werbegeschenk ja auch einen Wiedererkennungswert haben.

✛ Spardose in Hausform



Ist das Haus erst einmal gebaut bzw. gekauft sind die neuen Eigentümer zwar glücklich, aber das Portemonnaie vorerst leer. Schließlich ist es mit dem Haus häufig nicht getan, hinzu kommen neue Möbel, Malerarbeiten, Auslegware und und und. Die Liste könnte man ein ganzes Stück weiterführen. Um den Grundstein für neues Erspartes zu legen, können Sie den Neubesitzern ein Sparschein in Form eines Hauses schenken und ihnen vielleicht noch ein Glücks-Cent mit hineinlegen. Auch hier lässt sich ganz bequem auf einer freien Fläche der Slogan Ihres Unternehmens unterbringen.

✛ Samentüte zum Baum pflanzen



Ein Kind zeugen – ein Haus bauen – ein Baum pflanzen – nach altem Klischee sind das die Aufgaben eines Mannes. Währenddessen Sie den ersten Punkt nicht beeinflussen können, haben Sie vermutlich den zweiten beim Kunden bereits in rollen gebracht, bleibt nur das Bäumchen und das können Sie ebenfalls beeinflussen. Schenken Sie Ihren Kunden doch eine kleine Samentüte mit einem bestimmten Baum, den sich die neuen Eigentümer in den Garten pflanzen können. Sehr empfehlenswert ist zum Beispiel die Linde, die als Baum der Liebe, Heimat und Gerechtigkeit gilt (nähere Informationen dazu auf www.uni-goettingen.de), auch der Mandelbaum gilt als so genannter Lebensbaum. Es gibt aber noch viele andere Möglichkeiten. Unter www.premium-weddings.de finden Sie eine ausführliche Liste von Bäumen und deren Bedeutung.

Fazit:

Sie sehen – Kugelschreiber, Schlüsselbänder, Luftballons & Co. waren gestern. Heutzutage haben Sie viel mehr Möglichkeiten mit besonderen Werbemitteln aus der Masse heraus zu stechen. Machen Sie sich im Vorfeld genaue Gedanken und dann werden Sie mit Sicherheit die richtige Wahl treffen.