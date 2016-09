Steuerfachangestellte/r: Anforderungen und Ablauf der Ausbildung im Überblick

Sie lieben das Jonglieren mit Zahlen und haben großes Interesse an Paragraphen und Gesetzen? Dann ist der Beruf des Steuerfachangestellten genau das Richtige für Sie. Er ist abwechslungsreich, zukunftssicher und bietet unterschiedliche Aufstiegschancen.

Umsatzsteuer-Voranmeldungen, Steuererklärungen, Gewinn- und Verlustrechnung und dabei auch noch die vielen Gesetze und Paragraphen beachten – für viele ist das der Albtraum schlechthin. Es gibt aber auch diejenigen, die dafür ein Händchen haben und bei den Zahlen und dem Steuerrecht erst so richtig aufblühen. Keine Frage! Der Beruf des Steuerfachangestellten ist genau das Richtige.

Nebenbei sind auch die Aufstiegschancen ziemlich noch. Denn mit entsprechender Berufserfahrung und einer späteren Steuerberaterprüfung (nähere Informationen auf die-steuerausbilder.de) können Sie sogar bis zum Steuerberater aufsteigen und dann eine eigene Kanzlei führen.

Bis dahin ist es aber ein weiter Weg, der nicht zu unterschätzen ist. Die Grundlage für eine aufsteigende Karriere bildet die Ausbildung zum Steuerfachangestellten. Was diese beinhaltet und welche Voraussetzungen dafür erfüllt werden müssen, möchte ich Ihnen in diesem Beitrag einmal erläutern.

Voraussetzungen für die Ausbildung

Wer die Ausbildung zum Steuerfachangestellten anstrebt, sollte einige Voraussetzungen erfüllen. Bei der Ausbildung spielt es grundsätzlich keine Rolle welchen Schulabschluss Sie erreicht haben, jedoch stellen Betriebe bzw. Kanzleien lieber Auszubildende ein, die ein Abitur bzw. Fachabitur vorweisen können. Es gibt jedoch auch Ausbildungsanfänger, die „nur“ einen mittleren Bildungsabschluss besitzen. Lassen Sie sich also nicht verunsichern.

Weiterhin ist für die Ausbildung wichtig, dass Sie ein Verständnis für wirtschaftliche und steuerliche Zusammenhänge besitzen. Zudem sollte auch das Interesse an Rechstfragen ausgeprägt sein. Diese Aspekte sind in diesem Beruf einfach unerlässlich, da Sie tagtäglich damit zu tun haben werden.

Zu den mehr oder weniger fachlichen Voraussetzungen gehören aber auch persönliche Anforderungen, wie z.B.

sehr gute Auffassungsgabe

sehr gute Ausdrucksmöglichkeiten im mündlichen und schriftlichen Bereich

Kommunikationsfähigkeit

Kunden- und Serviceorientierung

Verantwortungsbewusstsein

Sorgfalt

Durchhaltevermögen

Leistungsbereitschaft

Die Ausbildung zum Steuerfachangestellten ist sehr umfangreich und anspruchsvoll. Schließlich gilt es Mandanten steuerlich zu betreuen.

Wie läuft die Ausbildung ab?

Die Ausbildung zum Steuerfachangestellten dauert in der Regel 3 Jahre und wird häufig dual im Unternehmen und in der Schule durchgeführt. Das bedeutet, dass Sie bei einer Kanzlei angestellt sind und dort Ihre praktischen Kenntnisse erwerben und zeitgleich in einem bestimmten Turnus die Berufschule besuchen. Wer besonders gute Leistungen erzielt, kann die Ausbildung auch um ein halbes Jahr verkürzen. Dazu muss der Auszubildende und der Ausbilder einen speziellen Antrag stellen.

Während der Ausbildungszeit müssen bestimmte Fertigkeiten und Kenntnisse erworben werden, die in der Ausbildungsordnung für die Ausbildung zum Steuerfachangestellten festgelegt sind (ausführliche Erläuterung unter gesetze-im-internet.de). Zusammengefasst sind das die Bereiche:

Steuerwesen

Rechnungswesen

Betriebswirtschaft

Wirtschaftsrecht

Das Steuerwesen umfasst beispielsweise das Erstellen von

Steuererklärungen

Umsatzerklärungen

Einkommenserklärungen

Gewerbeerklärungen

Vermögenssteuererklärungen

Prüfen von Steuerbescheiden

Im Bereich Rechnungswesen erlernen Sie u.a.

das Erstellen von Kontoplänen

Kontieren und Buchen von Geschäftsvorfällen

Erstellen von Lohn- und Gehaltsabrechnungen

Jahresabschlüsse vorbereiten und erstellen

Der Bereich Betriebswirtschaft beinhaltet allgemeine Bürotätigkeiten wie

Bearbeitung der Post

Organisieren von Terminen

Verwalten von Akten

Vorbereiten von Unterlagen für Ämter und Mandanten

Im Wirtschaftsrecht wird der sichere Umgang mit Gesetzes- und Fachtexten erlernt.

Was verdient man während der Ausbildung?

Angehende Steuerfachangestellte verdienen im ersten Lehrjahr zwischen 550 Euro und 850 Euro. Im zweiten Lehrjahr beläuft sich der Verdienst auf zwischen 650 Euro und 950 Euro und im dritten Ausbildungsjahr steigert es sich dann auf zwischen 750 Euro und 1.050 Euro (Quelle: planet-beruf.de). Relativ viel für einen Auszubildenden oder?

Wer im Anschluss an die Ausbildung eine feste Anstellung bekommt, verdient natürlich noch mehr. Laut gehaltsvergleich.com liegt das Gehalt eines Steuerfachangestellten zwischen 1.585 Euro und 3.287 Euro brutto. Sie sollten aber bedenken, dass das Gehalt immer unterschiedlich ausfällt. Es ist abhängig von der Berufserfahrung, dem Wohnort und weiteren Qualifikationen.

Welche Aufstiegsmöglichkeiten bestehen?

Wer die Ausbildung zum Steuerfachangestellten wählt, muss nicht zwangsweise sein Leben lang in dieser Position arbeiten. Wer ehrgeizig ist und auf der Karriereleiter noch ein Stück nach oben klettern möchte, hat bei dieser Ausbildung mitunter die besten Chancen. Durch ein paar weitere Jahre Schulbank drücken und Fortbildungen absolvieren, können Sie zum

aufsteigen. Sie sehen, die Möglichkeiten sind vielseitig, wobei garantiert für jeden etwas dabei ist.