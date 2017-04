Berufsrechtsschutz – Warum Arbeitnehmer darauf nicht verzichten sollten

Konflikte am Arbeitsplatz können die Existenz bedrohen. Wird daraus ein Gerichtsstreit, sichert die Berufsrechtsschutzversicherung den Arbeitnehmer finanziell ab.

Statistsich gesehen, gehört die Rechtsschutzversicherung nicht gerade zu den beliebtesten Versicherungen der Deutschen. Bevor dieser optionale Versicherungsschutz abgeschlossen wird, kommen zuerst die KfZ-Haftpflicht- und die private Haftpflichtversicherung, gefolgt von Lebensversicherungen, Hausrat und Unfallschutz. Das diese Versicherungen wichtig sind, steht außer Frage. Welchen Stellenwert die Rechtsschutzversicherung hat, wird einem erst bewusst, wenn man sie braucht.

Streit mit dem Nachbarn, Konflikte mit dem Vermieter oder Ärger nach einer Scheidung, die Rechtsschutz deckt so ziemlich alles ab, was zu einem Gerichtsfall werden kann. Ein kleiner, aber nicht unwichtiger Teil davon, ist die Berufsrechtsschutzversicherung. Sie sollten bei Vertragsabschluss also genau überlegen, welche Zweige der Rechtsschutzversicherung Ihnen am wichtigsten sind. Als Arbeitnehmer sind Sie mit einer Berufsrechtsschutzversicherung finanziell immer gut beraten, wenn es zu einer rechtlichen Auseinandersetzung mit dem Arbeitgeber kommt.

Streitfälle und Wartezeiten

Wer seinen Job liebt, freundliche Kollegen hat und mit dem Chef gut auskommt, verschwendet keinen Gedanken an Berufsrechtsschutz. Brenzlig wird es erst, wenn das harmonische Verhältnis zu brökeln droht. So gibt es in vielen Unternehmen Unstimmigkeiten wegen der Bezahlung (Lohn, Gehalt) oder den geleisteten Überstunden. Im schlimmsten Fall flattert sogar eine Kündigung ins Haus, der Sie nur mit rechtlichem Beistand entgegenwirken können. Weil viele Arbeitnehmer die Kosten davor scheuen, geben sie klein bei. Eine Berufsrechtsschutzversicherung springt in diesem Fall ein, allerdings gibt es gewisse Wartezeiten, die nach Abschluss einzuhalten sind. Die Wartezeit beschreibt den Zeitraum, der ab Versicherungsabschluss verstreichen muss, ehe die Versicherung greift.

Rechtsschutzversicherungen: Wartezeiten Versicherung Leistung Wartezeit Privatrechtsschutz Schadenersatz- Rechtsschutz keine Arbeitsrechtsschutz 3 Monate Steuerrechtsschutz keine Verwaltungsrechtsschutz 3 Monate Beratungsrechtsschutz keine Opferrechtsschutz keine Rechtsschutz in Unterhaltssachen 12 Monate Rechtsschutz in Ehesachen 36 Monate Berufsrechtsschutz Arbeitsrechtsschutz 3 Monate Disziplinar- und Standesrechtsschutz keine Verkehrsrechtsschutz Steuerrechtsschutz keine Verwaltungsrechtsschutz in Verkehrssachen keine Strafrechtsschutz keine Sozialrechtsschutz keine Mietrechtsschutz Wohnungs- und Grundstücksrechtsschutz 3 Monate Steuerrechtsschutz keine Ordnungswidrigkeitenrechtsschutz keine Quelle: friendsurance.de

Damit die Versicherung also die Kosten für Rechtsanwalt und Gericht von Anfang an übernimmt, sollten Sie nicht kurzfristig über den Abschluss einer Arbeitsrechts- bzw. Berufsrechtsschutzversicherung nachdenken.

Deckungszusage einholen

Der Abschluss einer Berufsrechtsschutzversicherung ist der erste Schritt zur finanziellen Absicherung, aber nicht der einzige. Im Ernstfall müssen die zu erwartenden Kosten mit dem Versicherungsgeber abgesprochen werden. In Fachkreisen spricht man vom Deckungsschutz bzw. der Deckungszusage. Das Versicherungsunternehmen prüft die Sachlage und gibt dem Mandanten eine Deckungszusage, sprich die Kosten werden übernommen. Allerdings ist die Deckungssumme immer abhängig vom abgeschlossenen Vertrag, maximal so hoch, wie die vertraglich vereinbarte Versicherungshöhe. Weitere Informationen auf jura-forum.de.

Leistungen der Arbeitsrechtschutzversicherung

Wie oben bereits erwähnt, ist die Berufsrechtsschutzversicherung ein Teil des Arbeitsrechtschutzes. Die abzudeckenden Themen drehen sich also maßgeblich um den Arbeitsplatz.

Lohn- und Gehaltsansprüche

Unakzeptanz des erhaltenen Arbeitszeugnisses

Kündigung und Kündigungsschutz

Aufgabenbereich der im Arbeitsvertrag beschriebenen Tätigkeit

Urlaub und Überstunden

Mobbing am Arbeitsplatz

Die Leistungen der Berufsrechtsschutzversicherung umfassen alle anwaltlichen Tätigkeiten, auch Beratungsgespräche, sowie eventuelle Gerichtskosten. Manche Verträge beinhalten auch ein kostenloses Beratungsgespräch per Telefon. Vielleicht hilft Ihnen diese Option im Ernstfall schon weiter.

Tarif den persönlichen Bedürfnissen anpassen

Auf der Suche nach einem passenden Berufsrechtsschutzvertrag werden Sie quasi überflutet, deshalb Achtung: nicht jeden angebotenen Vertragsbestandteil benötigen Sie! Wägen Sie ab, was für Sie persönlich wichtig ist. Außerdem können Sie Geld sparen, wenn Sie nach möglichen Rabatten fragen. Manche Versicherungsgeber gewähren zum Beispiel Preisnachlässe für Beamte oder Single. Um den Beitrag weiter zu reduzieren, ist auch eine Selbstbeteiligung möglich. Diese Form lohnt sich aber nicht, wenn der Streitfall nur wenige hundert Euro kostet, da Sie diese dann aus eigener Tasche leisten müssen. Und last but not least, wer jährlich zahlt, zahlt weniger.